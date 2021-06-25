YKS 2021 (TYT-AYT-YDT) sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

Milyonlarca öğrenci üniversiteye giriş için ilk aşama olan YKS sınavlarına katılacak. YKS sınav giriş belgesi renkli mi siyah beyaz mı olacağı ile araştırılıyor. Sınava girecekleri yerleri öğrenen öğrenciler, sınav giriş belgelerini çıktı alarak sınava giriş yapabilecekler. Peki, 2021 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Sınav giriş belgesi renkli mi yoksa siyah beyaz mı olacak? Renkli zorunluluğu var mı? İşte konu ile ilgili resmi açıklama...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
YKS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edilmelidir.
YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.