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    • Eğitim
    • 29.03.2021 22:29
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    • 29.03.2021 23:25
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    Son dakika: 'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! İl bazlı alınacak kararlar...

    Son dakika haberi... , açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

    Milli Eğitim Bakanlığı, açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

    "YÜZ YÜZE EĞİTİM DAHA ÖNCE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"
    Yapılan açıklamada, "Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    "İL BAZLI ALINACAK KARARLAR..."
    Açıklamada, "Eğitimde, 'yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir" denildi.

    İşte o açıklama:
    Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

        Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

        8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

        Güncel risk haritası

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