Milli Eğitim Bakanlığı, açıklanan yeni risk haritasının ardından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM DAHA ÖNCE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Yapılan açıklamada, "Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" ifadelerine yer verildi.