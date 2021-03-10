ÖSYM takvimi 2021: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman? 2021'de lise ve ön lisans KPSS var mı?

Yaz aylarına kısa bir süre Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 ortaöğretim ve lise düzeyi için araştırmalar kala hız kazandı. İki yılda bir düzenlenen lise ve ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan sınavların bu yıl olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise, ortaöğretim ve ön lisans oturumu hakkında son bilgiler...

2021 LİSE, ORTAÖĞRETİM KPSS VAR MI?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.