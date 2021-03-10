ÖSYM takvimi 2021: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman? 2021'de lise ve ön lisans KPSS var mı?

Yaz aylarına kısa bir süre Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 ortaöğretim ve lise düzeyi için araştırmalar kala hız kazandı. İki yılda bir düzenlenen lise ve ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan sınavların bu yıl olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise, ortaöğretim ve ön lisans oturumu hakkında son bilgiler...
2021 LİSE, ORTAÖĞRETİM KPSS VAR MI?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.
KPSS 2021 ÖN LİSANS SINAVI OLACAK MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 Ön lisans düzeyi için araştırmaları da hız kazandı. KPSS Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,
KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2 yıllık önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrencilerin katılacağı Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DGS sınavında öğrencilere 60 sözel ve 60 sayısal alandan olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Bu soruların çözümü için öğrencilere 150 dakika süre tanınacak. Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.