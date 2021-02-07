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    • Eğitim
    • 07.02.2021 22:20
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    • 07.02.2021 22:25
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    "" ne zaman başlayacak? Bakanı duyurdu

    Son dakika haberi... Bakanı , ""na ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, "Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da 'dayım." ifadelerini kullandı.

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    Bakan Selçuk duyurdu: Başlıyor

    Bakanı , "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı"nın ne zaman başlayacağını açıkladı. Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, üzerinden öğretmenlere seslenecek.

    Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Eğitim "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu