VELİLERİN TALEBİ İLE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Genelgede, "Velilerin talebine bağlı olarak il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Resmi okullardaki yüz yüze eğitimler, daha önce açıklanan ilgili yazılardaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.

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