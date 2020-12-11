"Gelecek yıl okulların güçlendirilmesi için 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek"

Proje kapsamında okulların fiziki bakım ve onarımlarına da öncelik verdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, okullarımızın bakım ve onarımlarını tamamlayacağız. Özellikle güçlendirme kapsamında olan okullarımıza öncelik verdik. Bu kapsamda 50 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında bu okullarımızdan güçlendirme kapsamında olanlara 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek. Şu ana kadar okulların bakım ve onarımı için 50 milyon liralık, laboratuvar ve atölyeler için 85 milyon ve kütüphaneler için sağlanan 26 milyon liralık yatırımlarla birlikte bugüne kadar 161 milyon liralık yatırım yaptık. 115 milyon liralık ilave yatırımla birlikte gelecek yıl da 365 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılan iyileştirmelerin tüm okullarımızı kapsaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."