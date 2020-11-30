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    • Eğitim
    • 30.11.2020 10:22
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    • 30.11.2020 10:23
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    'de resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

    'de yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

    İller peş peşe açıklanıyor! Uzaktan eğitime geçildi

    'de yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

    Valiliğin yazılı açıklamasında, 'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alması için olağanüstü toplandığı bildirildi.

    27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı "Okul Öncesinde e Ara Verilmesi" konulu genelgesinin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir."

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    Haberler Eğitim Mersin'de resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak