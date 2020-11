Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte "ihbar ve şikâyet hattı" algısının dönüştürülmesinin ardından çözüm odaklı iletişim merkezi olma hedefiyle yapay zekâ altyapısına sahip sanal asistanlarla güçlendirilen, salgın sürecinde psikososyal destek hizmeti de dâhil olmak üzere uzaktan eğitime ilişkin her türlü desteği sunan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin dünya ikinciliğini kutlamak üzere çağrı merkezi yöneticileri, takım liderleri ve vatandaş temsilcileriyle çevrim içi ortamda bir araya geldi. Ankara'dan çağrı merkezinin bulunduğu Van Erciş'e selamlarını ileten Bakan Selçuk, MEBİM'e Contact Center World Awards 2020 EMEA kapsamında kazandıkları 'Dünyanın en başarılı ikinci çağrı merkezi' ödülü nedeniyle tebriklerini iletti. Harika bir ekibin başarısının bu ödülle taçlandığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek bir şey değil. Yaptığınız iş sadece teknik bir konu olamaz. Sizler sevginizi, şefkatinizi esirgemeden, insanlara yardımcı olmanın hassasiyetini sonuna kadar taşıyan bir bakış açısıyla görevinizi yapıyorsunuz. Aldığınız ödülle çok güzel bir haber verdiniz. Tüm arkadaşlarım çok büyük bir alkışı hak ediyor. Sahada işi yapan sizlersiniz. Vatandaşımız sizi aradığında Millî Eğitim Bakanlığı ile ilişki kuruyor. Her iş çözümlenemeyebilir ama telefonu kapattıklarında 'Benim derdimle ilgilendiler. Allah razı olsun, ellerinden geleni yaptılar' diyerek memnuniyet duymaları en önemli hedefimiz. Daha iyisi için de hep beraber gayret edeceğiz. Sizin daha mutlu ve verimli çalışabilmeniz için katkı sağlayacağız."

"Sizin işiniz insanları dinlemek ama bugün biz sizi dinlemek istiyoruz" diyen Selçuk, sözü MEBİM personeline bıraktı.



Birim yöneticisi Sevda Turan Şahin, MEBİM'in daha önce sadece bir ihbar ve şikayet hattı olarak algılandığını ama artık psikososyal destek, uygulanabilir her türlü önerinin hayata geçirilmesi için irtibat sağlamak gibi hizmetlerle önemli bir imaj değişikliği yaşandığını belirtti. Şahin, "Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet verdik. MEBİM'in artık kamunun en önemli bilgi hattı olduğunu gözlemledik" dedi.

2012'DE FAALİYETLERE BAŞLADI!



Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), 2011 yılında Van'da yaşanan depremin ardından sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzedelerin hayata tutunması, engellilere istihdam sağlanması ve Bakanlığa vatandaşların 7/24 ulaşabilmesi amacıyla Van Erciş'te Mart 2012'de faaliyete başladı. İletişim merkezinde 180 kişi görev yapmakta olup, bunlardan 50'si engelli, yüzde 48'i kadın ve yüzde 34'ü de depremzededir. MEBİM, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli öğretmenlerin desteğiyle yeni tip korona virüsün öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde oluşturduğu kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla vatandaşlara çeşitli hizmetler veriyor. İletişim merkezinin görev alanına giren konularda sosyal medyada gündeme gelen vatandaş yorumlarının karşılık bulması amacıyla 2019 yılı Eylül ayından itibaren sosyal medya ekibi oluşturuldu ve bu kapsamda şu ana kadar 148 binden fazla vatandaşla etkileşime geçildi. İletişim merkezinde MebAsistan uygulaması ile vatandaşların soruları mesajlaşma yoluyla anlık olarak cevaplanıyor. MebAsistan, detaylı bilgi alınması gereken durumlarda ise vatandaşları iletişim merkezine yönlendiriyor.



MEBİM "444 0 632" danışma hattı, Dünya Çağrı Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada çağrı merkezleri sektöründe finale kalarak "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde gümüş madalya ile dünya ikincisi oldu. Dünya Çağrı Merkezi'nin tüm bölgelerde gerçekleştirdiği yarışmalarda birincilik ve ikincilik elde eden projeler, dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazandı. 9-11 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek dünya finallerinde MEBİM, Türkiye'yi ve Milli Eğitim Bakanlığını temsil edecek.