







OKUL DEĞİL YAŞAM ALANI

Tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Bugün benim çok ayrı bir mutluluğum var. Yükseköğretim hariç 12-13 yılımız bu mekânlarda geçiyor. Ve böyle bir mekanda, çocukların her gün soluduğu havanın, yaşadığı atmosferin onun hayatında nasıl iz bırakmasını istiyorsak, öyle iz bırakması için de bir çaba gerekiyor ve bugün o çabanın içindeyiz." Bakan Selçuk 15 mimarın projeye gönüllü olarak destek verdiğini vurgulayarak, "Bu destek o kadar önemli ki 'dünya çapında yarışmaya girsek, nasıl okul mimarisi çalışması yaparız' sualinin yanıtı olarak bir proje gerçekleşiyor. Yaşayan okul projesiyle çocuğun okul ile birlikte, sanki tabii ortamında yaşıyormuş gibi, zorlama bir mekandan ziyade, onun günlük ihtiyaçlarını doğal olarak giderebileceği ve orada olmaktan dolayı mutluluk duyacağı bir ortamı oluşturmaya gayret ettik" diye konuştu.

