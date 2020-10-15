Okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz başvuru evrakları nelerdir?

Başvuru öncesi okullarımız tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuru sonrasında, Bakanlık ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.

OKULUM TEMİZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi okullar Milli Eğitim Bakanlığına, Özel okullarımız ise TSE'ye başvuracaklardır.