Okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz başvuru evrakları nelerdir? Okulum temiz başvurusu hakkında okul yöneticileri araştırma yapmaya başladı. "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE işbirliğiyle görevliler okulları yerinde denetliyor. Peki, okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!
OKULUM TEMİZ BELGESİ NEDİR?
Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır.
Başvuru öncesi okullarımız tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.
Başvuru sonrasında, Bakanlık ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.
OKULUM TEMİZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Resmi okullar Milli Eğitim Bakanlığına, Özel okullarımız ise TSE'ye başvuracaklardır.
Başvuru sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.
Belgelendirme başvuruları 4 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Okulum Temiz Belgelendirme Başvuru Formu içeriğine uygun olarak http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresinde Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı üzerinden alınacaktır.