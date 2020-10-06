Milli Eğitim Bakanlığı bedava tablet dağıtımı başladı mı?

Ücretsiz tablet başvuru linki! Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımı 2020 ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı bedava tablet dağıtımı yakın zamanda başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TABLET MÜJDESİ!
Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım edebiliceğinizi araştırdık. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklayınız.
BEDAVA TABLET VE LAPTOP BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIYOR? MEB BEDAVA LAPTOP VE TABLET Mİ DAĞITIYOR?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.