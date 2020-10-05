Başkan Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bu anlamda öğrencileri sevindirecek sözler söyledi. MEB tarafından ücretsiz tablet dağıtılacak. Başkan Erdoğan: ''Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz'' şeklinde konuştu. Peki MEB son dakika ücretsiz tablet nasıl alınır? Ücretsiz tablet başvuru formu, ne zaman verilecek? Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİ GENİŞLETME KARARI ALDIK
Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım edebiliceğinizi araştırdık. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklayınız.
BEDAVA TABLET VE LAPTOP BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIYOR? MEB BEDAVA LAPTOP VE TABLET Mİ DAĞITIYOR?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
TABLET NEDİR?
Tablet pcler hem tablet hemde bilgisayar (laptop) özelliklerini bir araya toplayan yeni nesil cihazlardır.
Tablet, dokunmatik bir arayüze sahip kablosuz, kolay taşınabilir bir kişisel dijital asistandır (PDA). Bilgisayarların sahip olduğu özelliklerin kısıtlı bir kısmına sahiptir. Tabletler genellikle bir dizüstü bilgisayardan daha küçük fakat bir akıllı telefondan daha büyüktür.
PDA (Psersonal Digital Assistant): Türkçede "kişisel dijital asistan" olarak kullanılan kavram, son zamanlarda akıllı telefonları ve tabletleri tanımlamak için kullanılıyor.
Tablet PC, kişisel bir dijital asistan (PDA) ile dizüstü bilgisayar arasında bir melez olan taşınabilir bir bilgisayardır. Dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir ayrıca portatif veya sabit bir klavyeye sahiptir. Tablet pcler bir çok yerde "2 in 1" ya da "2 si bir arada bilgisayar" terimleriyle de anılıyorlar.
Tablet Pcler normal tabletlerden daha üstün özelliklere sahiptir. Yerleşik Web tarama yeteneklerine, çoklu bağlantı seçeneklerine, kapasitif dokunmatik ekranlara sahiptir bununla birlikte multimedya yani dahili ses ve görüntü çıkışlarına (HD dahil) sahiptir. Tablet PC'lerde, kullanıcıların ekranları dikey veya yatay modda görüntülemelerine olanak veren ivmeölçer denilen ayarlama seçenekleri de bulunur.
Günümüz teknoloji dünyasında BYOD (Bring Your Own Device yani kendi cihazını kullan/getir) sistemi ile çalışan iş yerlerinde, kullanıcılar artık kendi bilgisayarlarını getirmekte, durum böyle olunca insanlar taşıması ve diğer özellikleri sayesinde tablet pclere yöneldi. Popülaritesi de böylece arttı.