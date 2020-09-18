2020-2021 EĞİTİM YILINDA SINAVLAR OKULLARDA YAPILACAK!

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada bütün sınıflar için sınavların okullarda yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl salgına diğer ülkeler gibi hazırlıksız yakalandıklarına dikkat çeken Selçuk "Dolayısıyla o şartlara uygun kararlar aldık. Bu sene öğrencilerimizin müfredatımızın tamamından sorumlu olmasını, ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılmasını gündeme getiriyoruz. Bütün sınıflar için de tüm sınavlarda okullarımızda yapacağız. Uzaktan eğitim devam ediyor olsa bile." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ!

21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimde ders saatlerinde ve teneffüs dakikalarında değişiklikler yapıldı. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ilk haftada her biri 30 dakika sürecek 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Uyum haftasının sona ermesinin ardından 28 Eylül 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.