Randevulu sınav sistemi nedir? Sınavlar nasıl yapılacak? Soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Bu anlamda kafa karıştırıcı durumların ortadan kalkması için açıklama yapıldı. MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada bu sene öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olmasını gündeme aldıklarını belirtti. Bu kararın ardından öğrenciler sınavlar yüz yüze mi, online olarak mı gerçekleştirileceğini araştırıyor. Sınavların randevulu sistemle yapılacağı açıklaması geldi. Öte yandan müfredatta düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair gelen soru üzerine bu sene öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olduğunu açıkladı. Peki, sınavlar uzaktan mı yapılacak? İşte, sınav sistemiyle ilgili Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
UZAKTAN EĞİTİM DEVAM ETSE DE SINAVLAR OKULLARDA YAPILACAK!
Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında sınavlarla ilgili merak edilen detayları açıkladı. Sınav yılında olan 8. ve 12'inci sınıflar için müfredatta düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair gelen soru üzerine bu sene öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olduğunu açıkladı. Sınav muhatabı olan ortaokul ve lise öğrenciler için okullarda sınav yapılacağına dikkat çeken Selçuk bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağının altını çizdi.
RANDEVULU SINAV SİSTEMİ GELİYOR!
Sınavların ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği sorusunun gelmesi üzerine Bakan Ziya Selçuk randevulu sistemle sınav yapmak durumunda olduklarını belirtti. Tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayacaklarına dikkat çeken Selçuk örnek göstererek " Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." dedi.
LİSEYE GEÇİŞ SINAVI HAZİRAN AYINDA YAPILACAK!
Salgın hastalık sebebiyle bu yıl gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı 20 Haziran tarihinde yapılmıştı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavların bu yılda Haziran ayında yapılacağını belirten Selçuk" tarihe ilişkin kararın o günkü şartlara göre verileceğini açıkladı.
"OKULLAR KAMUYA AÇIK EN GÜVENİLİR ALANLARDAN BİRİSİ"
Okullarda alınan tedbirlerle ilgili velilerin bilgilendirildiğine dikkat çeken Selçuk resmi okullarda 60 bin ilkokul 1. sınıf öğretmeninin veli toplantıları düzenlediğini ifade ederek Avrupa Ülkelerinin tamamına yakınının tüm sınıf ve kademelerle eğitime başladığında dikkat çekti. "Okullarımız kamuya açık mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi" diyen Bakan Selçuk okulları açma kararını sağlık uzmanlarına danışarak aldıklarını belirtti.
UZAKTAN EĞİTİM KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 31 Ağustos tarihinden bu yana uzaktan eğitim ile ders işlemeye devam ediyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar ve anasınıfı öğrencileri için ders zili okullarda çalacak ve yüz yüze eğitim başlayacak. İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8 sınıf öğrencileri 21 Eylül tarihinden itibaren 2 veya 3 hafta süre boyunca EBA TV'den ders işlemeye devam edecek.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.
OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır. lkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.
Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.
Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.