Randevulu sınav sistemi nedir? Sınavlar nasıl yapılacak? Soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Bu anlamda kafa karıştırıcı durumların ortadan kalkması için açıklama yapıldı. MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada bu sene öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olmasını gündeme aldıklarını belirtti. Bu kararın ardından öğrenciler sınavlar yüz yüze mi, online olarak mı gerçekleştirileceğini araştırıyor. Sınavların randevulu sistemle yapılacağı açıklaması geldi. Öte yandan müfredatta düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair gelen soru üzerine bu sene öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olduğunu açıkladı. Peki, sınavlar uzaktan mı yapılacak? İşte, sınav sistemiyle ilgili Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de