Okullar ne zaman açılacak tarih son dakika değişti mi? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda önceki gün Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemiyle ilgili son verileri Erdoğan ve kabine üyeleriyle paylaştığı belirtildi. Toplantıda okulların durumunun da gündeme geldiği ancak bu konudaki son kararın Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınacağı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu.
OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH DEĞİŞTİ Mİ?
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
'YETERLİ OLMAYABİLİR'
Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Özel okulların 17 Ağustos'ta; devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Ancak Bilim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta biten Kurban Bayramı tatilinin olası sonuçlarının 14 gün sonra ortaya çıkacağı tezinden hareketle 17 Ağustos öncesinde yapacağı öngörülerin yeterli olmayabileceği de ifade edildi.
'NİHAİ AŞAMADA'
MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PLANLAMASI NASILDI?
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.