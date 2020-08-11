

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonucunda ilkokul ortaokul ve liselerin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine başlayacağı tarih kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Bu kapsamda okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.

Tam bu noktada milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Henüz konuya ilişkin bir açıklama ise bulunmuyor...

Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin, yeni normalde aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Tabi aynı kurallar; sosyal mesafe, hijyen ve sonuç olarak tedbirler ışığında bu sürecinde ilerlemesi bekleniyor.