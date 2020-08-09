Bölümlere göre DGS üniversite taban-tavan puanları: 2020 DGS üniversite taban tavan puanları! DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanları. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınav (2019/DGS) sınavının yapılmasının ardından 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.
DGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK
DGS tercihleri, ÖSYM tarafından puanlar belli olduktan sonra açıklanması beklenirken, DGS tercih kılavuzu üzerinden başvuru yapacak olanlar için sınav merkezinden 'Tablo-2' uyarısı geldi. Tablo 2 üzerinden başvuru yapacak olan öğrenciler, üniversite koşullarını sağlanamadığı taktirde başvurularının geçersiz olacağını açıkladı.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.