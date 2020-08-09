DGS'de kaç net kaç puan yapar? DGS sınavı 2020 yılında da heyecanla beklendi. DGS ne zaman yapılacak, puan hesaplama nasıl yapılır? ? Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıllık lisans seviyesine taşımak isteyen vatandaşlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na giriyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapıldı. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. DGS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür) İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
Örnek;
Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
DGS DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
4.1. SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
4.2. ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2018-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2018-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak
Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır." 2018-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir
DGS'DE EK YERLEŞTİRME VAR MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları,ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.
DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
- Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonramı yapacağım?
DGS'de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.
- Kaç tercih yapabilirim?
DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.
- Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?
Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.
- Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?
Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.
- Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?
Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.