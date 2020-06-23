LGS puan hesaplama 2020 nasıl yapılır? MEB-LGS tavan ve taban puanları açıklandı mı?

2020 LGS'nin ardından öğrenciler LGS puan hesaplama, yüzdelik dilim nasıl hesaplanır gibi sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Her yıl MEB tarafından gerçekleştirilen LGS tavan ve taban puanlarının da yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte verdikleri cevapları kontrol etmeye başlayan öğrenciler hayalini kurdukları liseye girip giremeyeceklerini merak ediyor. 16 Temmuz'da sonuçların açıklanacağı sınavda kaç net yapıldığı nasıl hesaplanır?
LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise taban puanları her yıl tercih döneminde açıklanıyor. Henüz 2020 puanları açıklanmadı. Aşağıdaki link üzerinden geçmiş dönem puanlarına ulaşabilirsiniz.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS puan hesaplama yapılırken soru katsayıları baz alınıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanırken; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilin ağırlık katsayıları 1 olarak belirlendi.
ÖSYM'nin yayınladığı LGS sınav kılavuzunda konuya ilişkin açıklamalar ve kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı maddeler halinde şu şekilde açıklandı;
"Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.