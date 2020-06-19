



LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, yarın yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacağı için uzmanlar önemli tavsiyelerde bulundu. Araştırmalar, kahvaltı yaparak sınava giren çocukların yapmayanlara göre daha fazla başarı gösterdiğini kanıtladı.