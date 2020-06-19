LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, yarın yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacağı için uzmanlar önemli tavsiyelerde bulundu. Araştırmalar, kahvaltı yaparak sınava giren çocukların yapmayanlara göre daha fazla başarı gösterdiğini kanıtladı.
Kahvaltıda aşırı şeker tüketmek, şekerin yükselmesine, sınavda ise düşmesine ve dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Uzmanlar "Kahvaltıda peynir, yumurta, domates, salatalık ve tam buğday esmer ekmek tüketilmeli. Bu zihninizi açacaktır" dedi.
SINAVLAR İÇİN SOKAK KISITLAMASI
81 şehirde LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yarın saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Pazar günü de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç sokağa çıkılamayacak.
KARNELER E-OKUL'DA
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
LGS SINAV TARİHİ VE SAATLERİ
LGS 1. Oturum 20 Haziran Cumartesi: 09.30
LGS 2. Oturum 20 Haziran Cumartesi 11.30
YKS SINAV TARİHİ VE SAATLERİ
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10.15
YKS 2. Oturum (AYT) 28 Haziran 10.15
YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 15.45