En son MEB açıklamaları - Okullar ne zaman başlayacak? Okullar bu yıl tatil mi, seneye mi açılacak?

Okullar ne zaman başlayacak? Okullar bu yıl tatil mi? Okullar seneye mi açılacak? Öğrenciler ve velilerde gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiği kararı daha önce açıklanmıştı. Buna göre okulların 4 Mayıs Pazartesi itibariyle başlaması bekleniyor. Ancak Corona salgınının devam etmesi nedeniyle peş peşe yeni önlemler alınırken okulların da bu yıl tatil olabileceğine ilişkin yorumlar yapılmaya başlandı. Peki, okullar bu yıl tatil mi? Okullar seneye mi açılacak? İşte detaylar…

OKULLAR SENEYE Mİ AÇILACAK?

Şu anda açıklanan son resmi bilgiye göre; 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitime devam edecek. Takvimde bir değişiklik olmazsa 4 Mayıs itibariyle ders başı yapılması gerekiyor.

Özellikle bilim kurulunun yaptığı çalışmaları ve kurulun görüşlerini kamuoyuna açıklayan Bilim kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, okul tatilinin eylül ayına kadar uzaması hususunda görüş bildirdiğini açıkladı.