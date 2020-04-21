En son MEB açıklamaları - Okullar ne zaman başlayacak? Okullar bu yıl tatil mi, seneye mi açılacak?

Okullar ne zaman başlayacak? Okullar bu yıl tatil mi? Okullar seneye mi açılacak? Öğrenciler ve velilerde gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiği kararı daha önce açıklanmıştı. Buna göre okulların 4 Mayıs Pazartesi itibariyle başlaması bekleniyor. Ancak Corona salgınının devam etmesi nedeniyle peş peşe yeni önlemler alınırken okulların da bu yıl tatil olabileceğine ilişkin yorumlar yapılmaya başlandı. Peki, okullar bu yıl tatil mi? Okullar seneye mi açılacak? İşte detaylar…
OKULLAR SENEYE Mİ AÇILACAK?
Şu anda açıklanan son resmi bilgiye göre; 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitime devam edecek. Takvimde bir değişiklik olmazsa 4 Mayıs itibariyle ders başı yapılması gerekiyor.
Özellikle bilim kurulunun yaptığı çalışmaları ve kurulun görüşlerini kamuoyuna açıklayan Bilim kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, okul tatilinin eylül ayına kadar uzaması hususunda görüş bildirdiğini açıkladı.
Bu husustan yola çıkarak 30 Nisan 2020 tarihinde korona virüs salgının etkileri tamamen ortadan kalkmaz ise, Milli Eğitim Bakanlığı bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda okulların tatilini eylül ayına kadar uzatacaktır. Konuyla ilgili resmi bir açıklama 30 Nisan tarihi yaklaştığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.
MEB tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Koşulların her gün değiştiğini vurgulayan Selçuk, bu nedenle okulların ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir şey söyleyemediklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir. " dedi.
TELAFİ EĞİTİM DÜZENLEMESİ
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.
Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.
Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.