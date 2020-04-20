Bakan Selçuk: LGS’de sorular kolay olacak

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınlasorularını yanıtladı. "LGS sınavı ertelenir mi?" sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı. Sınav online değil, yüzyüze olacak. 'Bu sene sorular daha zor olacak' diye bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak" cevabını verdi. Telafi derslerinin yazın yapılmasıylailgili de şunları söyledi: "O yüzden endişelere gerek yok. İlk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız."