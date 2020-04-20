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    • Eğitim
    • 20.04.2020 Gazete
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    Bakan Selçuk: LGS’de sorular kolay olacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayın yaptı. LGS’ye girecek gençlerin sorularını cevapladı: Sorular ilk dönemden çıkacak. Zor test sorulmayacak. Sınav yüz yüze yapılacak. Ertelemeyi salgının seyri saptayacak. Yaz tatilinde ders olmayacak. İlk dönem yapılan yazılı sınavlar esas alınacak.

    LGS’de sorular kolay olacak
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. "LGS sınavı ertelenir mi?" sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı. Sınav online değil, yüzyüze olacak. 'Bu sene sorular daha zor olacak' diye bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak" cevabını verdi. Telafi derslerinin yazın yapılmasıylailgili de şunları söyledi: "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını son ihtimal olarak görüyoruz. O yüzden endişelere gerek yok. İlk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız."
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