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tekrar izle… İnternetten TRT izle! (3 Nisan)

tekrar izle! 3 Nisan Cuma izle! EBA TV yayınları milyonlarca öğrenciye ulaşıyor. Hafta içi her gün yayınlanan TRT EBA TV dersleri sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 farklı EBA TV kanalı bulunuyor. Bu kanallar hem internet üzerinden hem de televizyondan izlenebiliyor.

  • Eğitim
  • 03.04.2020 14:22
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 14:22
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EBA TV tekrar izle… İnternetten TRT EBA TV ders tekrarları izle!

tekrar izle! TRT kesintisiz izle! 3 Nisan EBA TV ders tekrarları merak ediliyor. EBA TV kanallarında öğle saatlerine kadar yeni dersler yayınlanırken, öğleden sonra derslerin tekrarları ekrana geliyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyen EBA tekrar izleme ekranını sorguluyor. İşte, 3 Nisan Cuma izle!

EBA TV İLKOKUL İZLE!

EBA TV ORTAOKUL İZLE!

EBA TV LİSE İZLE!

EBA TV LİSE HANGİ SINIF DERSLERİ SAAT KAÇTA İZLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.

MEB'den verilen bilgide, EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının TRT EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.

EBA'nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI!

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI!

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

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