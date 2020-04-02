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? Eğitim öğretim haftalardır uzaktan eğitimle devam ediyor. okul tatil açıklamaları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan okullar seneye açılacak iddialarına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklık getirdi. Bir haber sitesinin ekran görüntüsü üzerinden yapılan paylaşımlarda, alınan derslerin önümüzdeki sene tekrar edileceği iddia edilmişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? ? İşte yanıtı!

  • Eğitim
  • 02.04.2020 13:16
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:59
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Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika okullar seneye mi açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika okul tatil açıklamaları yakından takip ediliyor. Alınan karar gereğince okullar 30 Nisan'a kadar tatil edilmiş ve bu süreçte uzaktan eğitim modeline dönülmüştü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuya Bakanlık olarak pedagojik açıdan baktıklarını, önceliğin de çocukların sağlığı olduğunu vurguladı ve eğitimin 30 Nisan'a kadar uzaktan devam edeceğini söyledi. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan okulların seneye açılacağı iddialarının ardından okullar ne zaman açılacak sorusu gündem oldu. Yapılan paylaşımlarda, alınan derslerin önümüzdeki sene tekrar edileceği iddia ediliyor. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımla iddiaları yanıtladı!

OKULLAR SENEYE Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında sosyal medya hesabından öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Selçuk, "Millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Hukuki süreçlerin başlatıldığının bilinmesini isterim. Lütfen sadece resmî kaynaklarımızdan paylaşılan bilgilere riayet edelim." dedi.

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