Sınıf geçmeye salgın ayarı

Okullar hiç açılmazsa bile elimizde birinci dönem notları var.
LGS ve YKS'de soru çıkacak konuları bu hafta içinde açıklayacağız.
Uzaktan eğitimde başarılıyız. Canlı sınıf uygulaması başlayacak.
Telafi eğitimi olacak. Destekleme kursları da gündemde yer alıyor.
B PLANI HAZIR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında eğitimde alınan tedbirleri sıraladı:
CANLI sınıfı, 8. Ve 12. Sınıflar için önümüzdeki hafta kademeli olarak başlatacağız.
30 Nisan'dan sonraki senaryolar için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda B ve C planlarımız hazır.
BU doğrultuda telafi eğitimleri, yetiştirme kursları, öğretmen ihtiyaçları, finansman gibi konuları organize ediyoruz.
LGS zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil.
LGS ve YKS'de soru çıkacak konuları bu hafta içinde açıklayacağız.
Uzaktan eğitimde başarılıyız. Canlı sınıf uygulaması başlayacak.
Telafi eğitimi olacak. Destekleme kursları da gündemde yer alıyor.
B PLANI HAZIR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında eğitimde alınan tedbirleri sıraladı:
CANLI sınıfı, 8. Ve 12. Sınıflar için önümüzdeki hafta kademeli olarak başlatacağız.
30 Nisan'dan sonraki senaryolar için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda B ve C planlarımız hazır.
BU doğrultuda telafi eğitimleri, yetiştirme kursları, öğretmen ihtiyaçları, finansman gibi konuları organize ediyoruz.
LGS zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.