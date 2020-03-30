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Sınıf geçmeye salgın ayarı

, eğitimdeki Corona tedbirlerini açıkladı: B ve C planlarımız hazır. ve 'de soru çıkacak konuları bu hafta içinde açıklayacağız.

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Sınıf geçmeye salgın ayarı
Okullar hiç açılmazsa bile elimizde birinci dönem notları var.
ve 'de soru çıkacak konuları bu hafta içinde açıklayacağız.
Uzaktan eğitimde başarılıyız. Canlı sınıf uygulaması başlayacak.
Telafi eğitimi olacak. Destekleme kursları da gündemde yer alıyor.

B PLANI HAZIR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında eğitimde alınan tedbirleri sıraladı:
CANLI sınıfı, 8. Ve 12. Sınıflar için önümüzdeki hafta kademeli olarak başlatacağız.
30 Nisan'dan sonraki senaryolar için 'nun tavsiyeleri doğrultusunda B ve C planlarımız hazır.
BU doğrultuda telafi eğitimleri, yetiştirme kursları, öğretmen ihtiyaçları, finansman gibi konuları organize ediyoruz.
LGS zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil.

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