EBA öğretmen girişi: Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. MEB Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edilmesi kararı aldıklarını açıklamıştı. Öğrenciler EBA ile uzaktan eğitimde 1. hafta geride kaldı. Aileler ve öğrenciler EBA TV yeni ders programının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. 30 Mart - 3 Nisan arası ilkokul, ortaokul ve lise ders programı belli oldu mu? İşte EBA TV giriş yapma, ders programı öğrenme! EBA sistemini, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı kurumsal öğretmenler, öğrenciler ve veliler de giriş yapabiliyorlar.
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ
Bilim kurulu önerisi ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam edeceklerdir. EBA sistemini, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı kurumsal öğretmenler, öğrenciler ve veliler de giriş yapabiliyorlar. EBA girişi ile ilgili her konuda 'www.eba.gov.tr' adresinde "yardım" butonu altında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
TRT EBA TV'nin 30 Mart - 3 Nisan yayın akışı...
EBA CANLI SINIF OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?
EBA'nın internet sitesinde; Okul yöneticiniz tarafından açılacak canlı sınıf bilgilerine EBA Sayfam alanından ulaşabilirsiniz. bilgisi veriliyor.
EBA CANLI SINIF NEDİR?
Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."
Selçuk, sistemin çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturmasının birkaç hafta alabileceğini ifade etti.
"SORU ÇÖZÜM SAATİ HAZIRLADIK"
Önemli bir yeniliğin daha geldiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu arada, 8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak canlı sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler. Yine 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler. İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzaması ile öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler."
Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınmasının da söz konusu olduğuna işaret eden Selçuk, tüm sınıflarda özellikle televizyon yayınlarında konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışma yaptıkları bilgisini verdi.
EBA AKADEMİK DESTEK NEDİR?
Millî Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu EBA'da, 11. ve 12. sınıflar için EBA Akademik Destek programı geliştirildi. Bu program; yeni nesil sorularla onlarca kaynak kitap barındıran, öğrencinin ihtiyacına yönelik akıllı yönlendirme yapan bir sistem.
EBA Akademik Destek ile öğrencilerin tercih listesi ve mevcut seviyesi göz önünde bulundurularak, hangi konuyu ne kadar çalışmaları gerektiğini planlayan özel bir program hazırlandı. Program sayesinde öğrencilerin, kişiselleştirilmiş yol haritalarıyla çalışmalarına imkân sağlanıyor.
Detaylı konu anlatım videoları, örnek sorular, çözüm videoları, testler ile önceki yıllara ait üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerinin her birini EBA Akademik Destek'te bulabilmek mümkün.
EBA AKADEMİK DESTEK DERS SAATLERİ
EBA AKADEMİK DESTEK NASIL KULLANILIR?
EBA Akademik Destek'e giriş yaptığınızda, ilk olarak sizleri puan türü seçimi ekranı karşılamakta. Puan türünüzü seçtikten sonra EBA Akademik Destek, hedef planlamasından çalışma önerilerine kadar sizi seçmiş olduğunuz puan türüne göre çalıştırmakta ve ders programları sunmaktadır.
Diploma notunuzu belirleyip, EBA Akademik Destek puanınıza eklenmesini sağlayarak, tam olarak bir üniversite sınavı simülasyonuna erişebilirsiniz.
EBA Akademik Destek, puan türünüzü ve yerleştirme puanınızı belirledikten sonra, sizleri net tahminleri sayfasına göndermeden önce hedefinizi belirleyeceğiniz ekrana aktarmakta. Bu ekrandan; net tahminlerinizi sisteme girmeden önce hangi üniversiteyi, hangi bölümü istediğinizi seçebiliyorsunuz. Sistem sizi o üniversitenin puanına göre hazırlamakta. Bunun yanında birden fazla üniversite de ekleyebilirsiniz.
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