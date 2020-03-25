YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaz tatilinin erkene alınması ve YKS ile LGS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselelerine değindi.