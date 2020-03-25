YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaz tatilinin erkene alınması ve YKS ile LGS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselelerine değindi.
YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması
MEB ve ÖSYM YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullara verilen ara uzatılacak şeklinde konuştu. Liselere ve Üniversitelere giriş sınavı ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, " LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır.
- YKS - LGS ertelendi mi? Okulların açılması ertelendi mi?
- Uzaktan eğitimde bunlara dikkat!
- Dikkat! Bugün saat 23.59'da sona erecek
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