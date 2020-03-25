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YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması

ve ÖSYM YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullara verilen ara uzatılacak şeklinde konuştu. Liselere ve Üniversitelere giriş sınavı ile ilgili konuşan , " LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır.

  • Eğitim
  • 25.03.2020 19:29
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 11:22
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YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi...

YKS- LGS 2020 lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelemesi ve yaz tatilinin erkene alınması açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaz tatilinin erkene alınması ve YKS ile LGS 'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselelerine değindi.

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