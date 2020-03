Türkiye'deki 18 milyon öğrenci yarın uzaktan eğitime başlıyor. Eğitimler 1 hafta sürecek. Ancak Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiyeler doğrultusunda bu süre uzayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her türlü senaryoya karşı önlemini aldı. Okulların kapalı olacağı sürenin uzması durumunda uzaktan eğitim metoduna devam edilecek. Dersler TRT'nin yanı sıra bazı dijital TV platformlarından da yayınlanacak. Peki TV'den eğitim nasıl olacak? Hangi dersler var? Derslere hangi kanallardan ulaşılacak? Sabah, TV'den eğitimin tüm detaylarını 10 soru başlığı altında topladı:



1- EĞİTİM HANGİ KANALDA?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.



2- YAYIN AKIŞINA NASIL ULAŞIRIM?

Günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.



3- DERSLER NE KADAR SÜRECEK?

Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.



4- İLKOKULDA HANGİ DERSLER VAR?

İlkokul 1'inci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi olacak. 2'nci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce, 3'üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve fen bilimleri, 4'te ise Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak



5-ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?

5'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 6'ıncı sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 7'nci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 8'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi.



6-LİSEDE HANGİ DERSLER OLACAK?

9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Temel Dini Bilgiler, İngilizce. 10'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, , İngilizce. Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Siyer, Fıkıh, Hadis. 11'inci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Tefsir, Akaid, Hitap ve Mesleki Uygulama, İngilizce. 12'nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti.



7- KANALI NASIL BULURUM?

SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.



8- TEKRARI VAR MI?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.



9- SORU SORULABİLECEK Mİ?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.



10- ŞİFRELİ KANALDA YAYIN VAR MI?

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.