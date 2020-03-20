EBA uzaktan eğitim nasıl olacak sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından eba.gov.tr EBA giriş araştırılıyor.

Uzaktan eğitim ders programı MEB tarafından açıklandı. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Pandemi haline gelen koronavirüs nedeniyle eğitim öğretim hayatında da sıkı şekilde tedbirler alınıyor. Okulların tatil edilmesi kararının ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim devreye girecek. Uzaktan eğitimin nasıl yapılacağının detayları da belli oldu. Toplam 6 kanaldan yayınlanacak EBA TV üzerinden dersler işlenmeye devam edecek. Her bir dersin süresi ise 20 dakika olacak. Uzaktan eğitim ders programı belli oldu. İşte, EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri…