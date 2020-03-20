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uzar mı? ne zaman?

uzar mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler 3 hafta tatil edilmişti. Tatil kararının ardından üniversite öğrencileri için de uzaktan eğitim süreci başlayacak. Peki, ne zaman başlayacak? yle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçleri kesintiye uğramadan devam edecek. İşte, üniversite uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler…

  • Eğitim
  • 20.03.2020 16:14
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 15:25
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Üniversite tatili uzar mı? Üniversite uzaktan eğitim ne zaman?

Üniversite tatili uzar mı? Üniversite uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Üniversite tatili hakkında binlerce üniversite öğrencisi araştırma yapıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verilmişti. Üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmeye başlanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderdi. Peki, üniversite tatili uzar mı? İşte üniversite tatili hakkında merak edilenler…

ÜNİVERSİTE TATİLİ UZAR MI?

Üniversite tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda YÖK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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