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i son dakika uzadı mı? Okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tatil uzayacak mı?

Okullar açılacak mı? i uzadı mı sorusuna öğrenci ve veliler yanıt ararken son dakika okul tatil duyuruları yakından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. , 'Tatil uzayacak mı?' sorusuna "in uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve 'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlara bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz." yanıtını verdi. 'Tercihim sınavları ertelememek' diyen Bakan Selçuk, 3 adet sınav planlarının olduğunu söyledi.

  • Eğitim
  • 20.03.2020 13:07
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:06
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Okul tatili MEB son dakika uzadı mı? Okullar açılacak mı?

Okul tatili uzayacak mı? İlk, orta, lise, üniversite tatili son dakika uzadı mı? Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Tatil süreci uzayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, öncelikle ara tatili öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olmadığını söyledi. Selçuk sürecin, okulda yapılan bir eğitimin eve yansıması olduğunu belirterek, "Tatil değil, uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulunun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak." diye konuştu.

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Haberler Eğitim MEB okul tatili son dakika uzadı mı? Okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tatil uzayacak mı?
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