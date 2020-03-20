Koronavirüs online test nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı online koronavirüs testi için vatandaşlar araştırma yapıyor. koronaonlem.saglik.gov.tr adresinden yapılabilen evde koronavirüs testi ile hastanelerde yoğunluk oluşturmadan test yapabilir ve sağlık kuruluşuna gidip gitmeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor. İşte, adım adım koronavirüs online test nasıl yapılır sorusunun yanıtı!
KORONAVİRÜS ONLİNE TEST NASIL YAPILIR?
Testi yaptırmak için öncelikle TC kimlik numaranız, doğum tarihi ve baba adınızla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sağlık durumunuzla ve yurtdışı temasınızla ilgili soruları yanıtlamanız gerekiyor.
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koronaonlem.saglik.gov.tr adresli sitede yöneltilen sorulara göre verilen cevaplar değerlendiriliyor ve "Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür" ya da "Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz" uyarısında bulunuluyor.
Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor.
TC kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.
Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:
SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir
SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):
1- Evet 2- Hayır
SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz
1- Kronik akciğer hastalığı
2- Diyabet (şeker) hastalığı
3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
4- Kronik karaciğer hastalığı
5- Kronik böbrek hastalığı
6- Kronik kalp rahatsızlığı
7- Genetik rahatsızlık
8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum
9- Kan kanseri (hematolojik kanser)
10- Diğer kanser türleri (solid kanser)
11- Kemoterapi görüyorum
12- Bağışıklık sistemi bozukluğu
13- Kortizon tedavisi alıyorum
SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)
SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?
1- Evet 2- Hayır
SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?
1- Evet 2- Hayır
SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?
1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok
2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)
3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)
4- Yeni başlayan öksürük
5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)
6- Yeni başlayan boğaz ağrısı
7- Yeni başlayan baş ağrısı
8- Yeni başlayan göğüs sıkışması
9- Yeni başlayan burun akıntısı
10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)
11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)
12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?
VİRÜSÜN ADIM ADIM SEYRİ
Çin'de bilim insanları yeni tip corona virüsün (covid-19) genel belirtilerinin günden güne nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı. Birinci araştırmaya göre ilk gün hafif bir öksürükle başlayan covid-19 hastalığı 8 günde ciddi bir solunum hastalığına dönüşebiliyor. İkinci araştırmada ise virüsle enfekte olunmasının ardından ortalama taburculuk süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğunu bildirdi. Ancak, uzmanlar corona virüse yakalanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun 7 gün içinde iyileştiğini açıkladı. İşte gün gün corona virüsün seyri...
Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.
Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.
EN KRİTİĞİ 7.GÜN
Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.
Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.
AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMUNA DİKKAT
Sekizinci gün: Corona virüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.
Onuncu gün: Solunum problemleri kötüleşen hastaların 10. günde yoğun bakım ünitesine girmesi gerekir.
On ikinci gün: Wuhan'da yapılan ilk araştırmaya göre, hastalardaki ateş bu noktada sona eriyor. Hastalıktan kurtulanlarda, semptomlar yaklaşık 13 günün ardından yok oluyor.
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? (KORONAVİRÜS)
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade
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