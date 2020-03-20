VİRÜSÜN ADIM ADIM SEYRİ

Çin'de bilim insanları yeni tip corona virüsün (covid-19) genel belirtilerinin günden güne nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı. Birinci araştırmaya göre ilk gün hafif bir öksürükle başlayan covid-19 hastalığı 8 günde ciddi bir solunum hastalığına dönüşebiliyor. İkinci araştırmada ise virüsle enfekte olunmasının ardından ortalama taburculuk süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğunu bildirdi. Ancak, uzmanlar corona virüse yakalanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun 7 gün içinde iyileştiğini açıkladı. İşte gün gün corona virüsün seyri...

Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.

Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.