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20 bin branş ve kontenjan dağılımı! ?

: tarafından bir açıklama yapıldı ve 20 bin alımı mülakat sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Sözlü mülakatı geçen gençler, tarihleri arasında tercih verecek. Atamalar sözlü mülakat ve puanının ortalamasına göre yapılacak. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen branş ve kontenjan dağılımı takvim.com.tr'de

  • Eğitim
  • 26.02.2020 09:42
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:42
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Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek?

ikgm meb: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet kapısından öğrenebilecek. Sözlü mülakatı geçen gençler, 9-13 Mart tarihleri arasında tercih verecek. Atamalar sözlü mülakat ve KPSS puanının ortalamasına göre yapılacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı! Peki tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? Detaylar takvim.com.tr'de sizlerle.

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Haberler Eğitim 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih atama tarihi branş ve kontenjan dağılımı! Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek?
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