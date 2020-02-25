ikgm meb: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet kapısından öğrenebilecek. Sözlü mülakatı geçen gençler, 9-13 Mart tarihleri arasında tercih verecek. Atamalar sözlü mülakat ve KPSS puanının ortalamasına göre yapılacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı! Peki tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? Detaylar takvim.com.tr'de sizlerle.
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