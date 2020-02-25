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'de Öğretmen nasıl ve nereden yapılır? 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçları!

: Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması kapsamında sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığını duyurdu.e-Devlet ile 20 bin sonuçlarını anından öğrenebilirsiniz. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 26-28 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlar 6 Mart 2020 tarihinde sonuçlandırılacak. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının ardından, nasıl ve nereden yapılır? Soruları gündem oldu. Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor.

  • Eğitim
  • 25.02.2020 12:26
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 12:31
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20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı

meb.gov.tr: 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığını duyurdu. Peki sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Detaylar takvim.com.tr'de. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir.

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