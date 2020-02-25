meb.gov.tr: 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığını duyurdu. Peki sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Detaylar takvim.com.tr'de. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ