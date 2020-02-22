Sınıfta kalma ne zaman başlayacak? 21 Temmuz 2012 tarihinde liselerde sınıfta kalma sistemi kaldırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, sınıfta kalma sisteminin yeniden uygulamaya alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından sınıfta kalma uygulamasının ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, lisede sınıfta kalma sistemi ne zaman başlayacak? Sınıfta kalma ne zaman uygulanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

LİSEDE SINIFTA KALMA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını ifade eden Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi.

Her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önem taşıdığını anlatan Selçuk, bu yeterliliğe ulaşılmaması halinde, 4 işlem bilmeyen, okuduğunu anlama-yazma konusunda sıkıntı yaşayan çocuğun liseden mezun olabildiğini belirtti.

Ders geçmeyle ilgili 120 öğretmen, okul müdürü, il, ilçe yöneticileri ile velilerle Ankara'da bir araya geldiklerini ifade eden Selçuk, bu çalışmada, eğitim, ekonomi ve istihdam ilişkisi ile bölgesel durumlar dikkate alınarak bir çerçeve oluşturulduğunu bildirdi.