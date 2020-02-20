YKS başvuru son tarih ne zaman? ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde YKS TYT ve AYT'nin tarihleri duyuruldu. Adaylar bir önceki sınavların soruları ve cevapları ile sınava hazırlıklara devam ediyorlar. Peki, YKS başvuru son tarih ne zaman? YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

6 Şubat'ta başlayan 2020 YKS başvuruları 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM AİS)

2020-YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

3 oturum halinde gerçekleştirilecek YKS'ye başvuran adayların Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

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