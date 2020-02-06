YKS sınavında yeniliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu yayımlandı. Bugün itibarıyla üniversite sınavına başvurular alınıyor. Önceki yıllarda sınava girişte yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM bu yıl sadece halka alyansa izin verecek. Peki, YKS'ye girerken yanında bulunması yasak olanlar neler? İşte tüm detaylar...

YKS'YE GİRERKEN YANINDA BULUNMASI YASAK OLANLAR NELER?

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 YKS kılavuzuna göre önceki yıllarda yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM, bu kez alyansa da sınırlama getirdi. Sınava girerken yasak olan araç ve gereçler şu şekilde sıralandı:

Sınava çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar, şeffaf pet şişe içinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri, ilaç, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla girilmesi yasak.