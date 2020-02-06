YKS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait kılavuzun yayımlanmasının ardından, üniversite adayları hazırlıklara başladılar. Bugünden itibaren 2020 YKS başvuruları alınacak. Sınava dair tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru işlemleri ne zaman bitiyor? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İtşe konu ile ilgili merak edilen her şey...

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020 YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek YKS'ye başvuran adayların Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM AİS)

2020-YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.