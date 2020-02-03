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  • 03.02.2020 08:41
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 08:41

MEB 2020: ? başlayacak?

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci için bugün ders zili çalacak. Tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler, şimdiden ikinci ara tatil ile beraber yaz tatili takvimini araştırmaya başladılar. MEB'in takviminde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ? başlayacak?

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takviminin yayımlanmasının ardından, okullarda yapılacak tatillerin takvimi belirlendi. 31 Ocak'ta sona eren yarıyıl tatilinin ardından 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen bugün ders başı yapacak. MEB'in bu sene hayat geçirdiği ara tatillerin ikincisi için öğrencilerin bekleyişi başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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