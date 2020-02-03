Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugünden itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak. MEB'in duyurusuna göre; başvuru için "http://mebbis.meb. gov.tr" veya "http:// personel.meb.gov. tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. 750 engelli öğretmenin ataması 11 Şubat'ta gerçekleşecek.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
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