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750 atanacak! 2020 engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

'nca (), 750 ataması için başvurular bugünden itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak. MEB'in duyurusuna göre; başvuru için "http://mebbis.meb. gov.tr" veya "http:// personel.meb.gov. tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. 750 engelli öğretmenin ataması 'ta gerçekleşecek.

750 engelli öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (), 750 ataması için başvurular bugünden itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak. MEB'in duyurusuna göre; başvuru için "http://mebbis.meb. gov.tr" veya "http:// personel.meb.gov. tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. 750 engelli öğretmenin ataması 11 Şubat'ta gerçekleşecek.

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