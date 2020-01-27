ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler notlarını yükseltmek için katılacakları bütünleme sınavının tarihini merak ediyor. Yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçen bütünleme sınavına dair detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2019-2020 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavının giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin 1-2 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF'ün 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, güz dönemi bütünleme sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.