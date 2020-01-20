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  • 20.01.2020 09:26
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:26

? 2020 ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları ile sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilen final sınavına katılan binlerce öğrenci, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendiler. Peki, ? 2020 ne zaman açıklanacak?

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav sonuçlarının tarihi belli oldu mu? AÖF tarafından 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilen güz dönemi final sınavının ardından, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru ve cevapların 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2020 AÖF final sınavı sonuçlarının 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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