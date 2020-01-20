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8.9 milyon öğrenciye kurs

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri, devlet okullarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik ilgiyi ortaya koydu. Buna göre; okullarda açılan kurs sayısı 50 bin olurken, bu kurslara 8 milyon 925 bin öğrenci başvurdu.

8.9 milyon öğrenciye kurs
Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri, devlet okullarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik ilgiyi ortaya koydu. Buna göre; okullarda açılan kurs sayısı 50 bin olurken, bu kurslara 8 milyon 925 bin öğrenci başvurdu. Kurs takvimine göre; 30 Eylül'de başlayan kurslar 7 Haziran'da sona erecek. Yaz dönemi kurslarına da öğretmen başvuruları 15-21 Haziran, öğrenci başvuruları da 22-28 Haziran arasında alınacak. Kurslar, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta yapılacak.

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