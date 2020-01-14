e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin okul bilgilerine dair tüm detayların paylaşıldığı e Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor. Sömestr tatili öncesi öğrencile ile velileri, sınav sonuçları ile devamsızlık bilgilerini görüntülemek istiyorlar. Bu cuma günü karnelerini alarak 15 günlük tatile çıkacak öğrenciler için e Okul sistemi ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. İşte 2020 e Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.