e-okul.meb.gov.tr: Yeni eğitim öğretim döneminde ilk yarı yıl tatili 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Bu bağlamda öğrenciler ve velileri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemini yoğun olarak kullanmaya başladı. Öğrencilerin okul durumunu günlük olarak takip etmek isteyen veliler E-Okul VBS giriş ekranını kullanabiliyor. Peki öğrencilerin okul bilgilerine ulaşmak ve durumunu öğrenmek isteyen veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapabiliyor? Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. İşte E-okul VBS giriş ile karne notu ve ortalama sorgulama!

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