MEB E-okul takdir teşekkür 5. 6. 7. 8. sınıf hesaplama robotu

2020 E-okul VBS giriş ekranı şu sıralarda öğrenciler ve veliler tarafından oldukça popüler durumda. Karne notlarını 17 Ocak cuma gününü beklemeden e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranından görebilirsiniz. Ayrıca e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. e-okul.meb.gov.tr karne notları görme ve e-okul karne bakma ekranı aktif edildi. Ayrıca e-okul veli bilgilendirme sistemi takdir teşekkür hesaplama ekranıyla çocuklarınızın takdir mi teşekkür mü aldığını öğrenebilirsiniz. e-Okul VBS üzerinden karne notlarını kolayca görüntüleyen öğrenciler, başarı puanları doğrultusunda takdir- teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. İşte e-okul takdir teşekkür 5. 6. 7. 8. sınıf hesaplama robotu...

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