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  • 14.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:10

MEB - 2020 E-okul giriş ekranı!

2020 giriş ekranı! 2019-2020 eğitim yılının ilk yarısı Cuma günü bitiyor. Öğrenciler ise takdir-teşekkür alma durumlarını araştırıyor. Peki 2020 yılında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla takdir belgesi alacak? Karne ortalaması kaç puan olan takdir belgesi alacak? E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde öğretmenler ise öğrencilerin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, gelişim raporları ve performans notları gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Dijital ortamda tarafından başlatılan E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi, dünyasında bulunan E-Okul internet sayfasında öğretmen ve idareci giriş bölümünden yapılabiliyor. Peki E-okul

MEB E-okul takdir teşekkür 5. 6. 7. 8. sınıf hesaplama robotu

2020 E-okul VBS giriş ekranı şu sıralarda öğrenciler ve veliler tarafından oldukça popüler durumda. Karne notlarını 17 Ocak cuma gününü beklemeden e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranından görebilirsiniz. Ayrıca e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. e-okul.meb.gov.tr karne notları görme ve e-okul karne bakma ekranı aktif edildi. Ayrıca e-okul veli bilgilendirme sistemi takdir teşekkür hesaplama ekranıyla çocuklarınızın takdir mi teşekkür mü aldığını öğrenebilirsiniz. e-Okul VBS üzerinden karne notlarını kolayca görüntüleyen öğrenciler, başarı puanları doğrultusunda takdir- teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. İşte e-okul takdir teşekkür 5. 6. 7. 8. sınıf hesaplama robotu...

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