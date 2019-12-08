7-8 Aralık AÖL sınav soruları cevapları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav süreci biterken en çok merak edilenlerden biri de sınav sonuçlarının ve AÖL sorularının hangi tarihte açıklanacağı oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık lise 1. dönem sınav soruları yayınlandı mı? Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. İşte MEB'ten AÖL sınav soruları ve sonuçları açıklaması

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahminler arasında.

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