Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 02.12.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:39

? 2020 yapılacak?

Aralık ayı LGS örnek sorular listesi heyecanla bekleniyor. MEB tarafından her ay yayımlanan örnek soruların Aralık ayı listesi için araştırmalar sürüyor. Sınav tarihinin belli olması ile birlikte 2020 LGS sınavına katılacak adaylar hazırlık sürecine başladı. Peki, ? 2020 yapılacak?

Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı?

Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılacak Lİseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belirlendi. Geçtiğimiz sene başlayan örnek sorular uygulaması bu sene de devam ediyor. İlk örnek liste ekim ayında yayımlandı. Üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesi heyecanla bekleniyor. Peki, Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesini bekliyor. Ancak Aralık örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri