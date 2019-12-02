Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılacak Lİseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belirlendi. Geçtiğimiz sene başlayan örnek sorular uygulaması bu sene de devam ediyor. İlk örnek liste ekim ayında yayımlandı. Üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesi heyecanla bekleniyor. Peki, Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesini bekliyor. Ancak Aralık örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.