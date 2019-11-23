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  • 23.11.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36

KYK burs ödemesi için o tarih dikkat çekiyor! ? 2019 KYK burs paraları ne zaman yatacak?

KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019-2020 dönemi için KYK'dan burs ya da kredi kazanan öğrenciler ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Konu ile ilgili KYK'dan resmi açıklama geldi ve ekim ayı ile birlikte iki ödemenin birden yapılacağı bildirildi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019 ?

KYK burs parası yattı mı?

KYK burs parası yattı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim dönemi boyunca maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve kredi ödemeleri için geri sayım başladı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme beklenen öğrenciler, Twitter üzerinden burs paralarının ne zaman yatacağı ile ilgili paylaşımlar yapıyorlar. KYK ödemeler ile ilgili tarih verdi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019 KYK bursu yattı mı? İşte cevaplar...

KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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