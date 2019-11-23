KYK burs parası yattı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim dönemi boyunca maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve kredi ödemeleri için geri sayım başladı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme beklenen öğrenciler, Twitter üzerinden burs paralarının ne zaman yatacağı ile ilgili paylaşımlar yapıyorlar. KYK ödemeler ile ilgili tarih verdi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2019 KYK bursu yattı mı? İşte cevaplar...

KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.