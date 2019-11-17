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  • 17.11.2019 08:15
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 08:15

puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? duyurdu!

sınavı bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. ALES sınavına katılan adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başlarken bir yandan da puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. 'nin kılavuzunda detaylar belli oldu. Peki, nasıl yapılır? 2019 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren adaylar, bugün saat 1015'te sınavda ter dökecekler. Sınav ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı ve sınav puan hesaplamasının nasıl yapılacağı oldu. Peki, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu hakkında detaylar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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